"فلكية جدة": ذروة "القيثاريات 2023" فجر الأحد.. وتشاهد بسماء المملكة والوطن العربي

وتشتهر القيثاريات بإنتاج شهب شديدة السطوع وسريعة وكذلك الكرات النارية أحيانًا، وتترك ألمعُ شهبها غبارًا متوهجًا خلفها يمكن رؤيته لعدة ثوان، وتُنتج عند ذروتها عادة ما يصل إلى حوالى 18 شهابًا في الساعة في ظروف رصد مثالية، وتندفع بسرعة حوالى 49 كيلومترًا بالثانية، ومع ذلك من وقت لآخر يمكن أن تفاجئ القيثاريات مراقبي السماء بتساقط ما يقرب من 100 شهاب في الساعة ولكن لا يُتوقع حدوث ذلك هذا العام.