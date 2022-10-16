مستشار أسري مثيرًا الجدل: إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها فهذا مصدر سعادتها!

وفي المقابل، يرفض المستشار الأسري فهد بن مسلم التعدد من أجل المتعة؛ لأنه عبث وتلاعب بمشاعر النساء، وتشتيت الأسر وتفكيكها، وضياع الأطفال والأبناء، وهذا غير منطقي، ويقيد رأيه بالدعوة للزواج الثاني بشروط توفر المسكن والعدل والقدرات المالية والجسدية للزوج، مؤكدًا ذلك بالقول: "إذا كانت زوجتك جميلة وترضيك، لا تأخذ عليها زوجة ثانية".