مستشار أسري مثيرًا الجدل: إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها فهذا مصدر سعادتها!

يرى المستشار الأسري فهد بن مسلم أن زواج الرجل من الثانية مصدر سعادة للزوجة الأولى، وليس مصدر شقاء على حد قوله، وذلك في آراء مغايرة ومثيرة.
وتفصيلًا، برّر في حديثه لبرنامج "صباح السعودية" دعوته للتعدد، وأنه مصدر سعادة لا شقاء للنساء، قائلاً: "الزوجة الأولى ستسعد بالتعدد؛ لأن الثانية ستأخذ عنها جزءًا من متطلبات وأعباء الحياة الأسرية والزوجية، متسائلًا في هذا السياق: أليس من حق الزوجة الأولى أن ترتاح وتستمتع بخصوصيتها وراحتها وتنظم وقتها وحياتها؟
وأضاف: "إذا كبرت زوجتك كافئها بالزواج عليها؛ لتأخذ الأخرى عنها نصف العبء، ودع زوجتك الأولى تهتم بذاتها وحياتها وأبنائها، وتجد نفسها وقضاء شؤونها واحتياجاتها".
وأكد "ابن مسلم" أن الزواج من الثانية وتقسيم أيام الأسبوع بينهما يسهم في إبعاد شبح الملل والفتور عن الحياة الزوجية، ويعود بالنفع على الزوجة الأولى، ويتيح لها المجال للاهتمام أكثر بذاتها وشكلها وأقاربها وصديقاتها وحياتها الشخصية.
وتساءل: إذا كبرت الزوجة الأولى في العمر أو مرضت ولا تستطيع القيام بواجباتها، هل الأفضل أن نُريحها أم نُشقيها؟ المفروض أن نريّحها! لتتداخل المذيعة بالرد بأن تكون إراحة الزوجة بالخادمة وتلبية طلباتها، وليس بالزوجة الثانية!
ويمضي المستشار الأسري مع ما ذهبت إليه تقارير منظمة الصحة العالمية بزيادة عمر الزوج المعدد بأكثر من 12٪ مقارنة بغير المعددين، موضحًا أن الزواج من ثانية له نتائج إيجابية لحل بعض مشكلات المجتمع، وذلك في مقابل زيادة معدلات الطلاق؛ إذ إن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، بحسب الإحصائيات الأخيرة.
ودخل المستشار الأسري في نوبة ضحك قبل أن يجيب عن سؤال حول وجود تفكير أو نية شخصية للتعدد والزواج من ثانية، ليرد بالقول: "إذا كان الإنسان مرتاحًا مع زوجته الأولى فليس هناك داعٍ للزواج من أخرى".
وفي المقابل، يرفض المستشار الأسري فهد بن مسلم التعدد من أجل المتعة؛ لأنه عبث وتلاعب بمشاعر النساء، وتشتيت الأسر وتفكيكها، وضياع الأطفال والأبناء، وهذا غير منطقي، ويقيد رأيه بالدعوة للزواج الثاني بشروط توفر المسكن والعدل والقدرات المالية والجسدية للزوج، مؤكدًا ذلك بالقول: "إذا كانت زوجتك جميلة وترضيك، لا تأخذ عليها زوجة ثانية".