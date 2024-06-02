"التخصصي" ينجح في علاج حالة مستعصية من "الورم الأصفر" بعد معاناة 26 عاماً

ولتقديم خطة علاج مخصصة لحالة المريض، شكّل "التخصصي" فريقاً طبياً مكوناً من خبراء الغدد الصماء وأطباء أمراض التمثيل الغذائي واستشاريي أمراض الدم، حيث بدأ الفريق بتشخيص الحالة، وعلى إثر ذلك قرر اعتماد بروتوكول تبادل البلازما المعدل الذي يستخدم لأول مرة في مثل هذه الحالة النادرة، ما أدى إلى سحب الدهون المستعصية من داخل الجسم، وتراجعٍ تدريجيٍ للأورام الجلدية، لتختفي تمامًا بعد فترة قصيرة من الزمن بدون أي تدخل جراحي أو دوائي على الإطلاق.