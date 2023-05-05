12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والباحة والرياض والجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وحائل والمدينة المنورة ونجران وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية ، وتشمل الحالة طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة تبوك رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة البدع وحقل والوجه وأملج وضباء ونيوم وشرما وتبوك وتيماء ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت ، وتشهد الوجه وأملج ضباباً حتى الساعة الثامنة صباحاً.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحرجة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت، فيما تشهد المنطقة ضباباً على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما تشهد البرك والقحمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، كما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة ضباباً مع تدن في الرؤية، وتشمل الرايس وينبع حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما تشهد العلا والرايس وينبع والحناكية والمدينة المنورة وخيبر رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيولاً وأتربة مثارة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية ، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت ، فيما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة وسيولاً وأتربة مثارة على الطوال وصامطة والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت، فيما تشهد أبو عريش وأحد المسارحة والفطيحة وصبيا وضمد أمطاراً متوسطة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطاراً غزيرة وسيولاً وتساقط البرد، ,تشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حس، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية ، وتشمل الحالة جدة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت ، فيما تشهد الخرمة والموية وتربة ورنية أمطاراً متوسطة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات، والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.