12 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحرجة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع، وتستمر حتى الساعة الرابعة من فجر السبت، فيما تشهد المنطقة ضباباً على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب حتى الساعة الثامنة صباحاً، فيما تشهد البرك والقحمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، كما تشهد المنطقة أمطاراً غزيرة تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.