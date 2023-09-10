18 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ الوديعة متوجّهة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 30 وحتى 31 أغسطس 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 204 أطنان، و494 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و46 طنًّا و353 كيلوغرامًا من الموادّ الإيوائية، تحتوي على 300 خيمة، و"1.493" حقيبة إيوائية للأسر الأشدّ احتياجًا في اليمن، متوجهة إلى محافظات: حضرموت، والحديدة، والمهرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوّعة للشعب اليمني الشقيق.
يأتي هذا فيما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، "6.129" كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها "36.774" فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.
كما قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بزيارة تفقُّدية لمشروع بناء مركز الرعاية الصحية الأولية الشامل في منطقة الهجرين بمديرية دوعن التابعة لمحافظة حضرموت، والممول من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية. واطلع الفريق خلال الزيارة على أعمال تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه "35%".
يُذكر أن مساحة المشروع تبلغ 1550 مترًا مربعًا، بينما تبلغ المساحة شاملة المسطحات الخضراء ومواقف السيارات "7018" مترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى توفير متطلبات الرعاية الصحية الأولية لسكان مديرية دوعن، ممن يعانون من عدم توفر الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وتأتي هذه المشاريع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.