18 شاحنة إغاثية سعودية تعبر منفذ الوديعة متوجّهة إلى عدة محافظات يمنية

عبرت 18 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 30 وحتى 31 أغسطس 2023م، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت 204 أطنان، و494 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، و46 طنًّا و353 كيلوغرامًا من الموادّ الإيوائية، تحتوي على 300 خيمة، و"1.493" حقيبة إيوائية للأسر الأشدّ احتياجًا في اليمن، متوجهة إلى محافظات: حضرموت، والحديدة، والمهرة.