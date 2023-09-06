"بنك التنمية الاجتماعية" يطلق الهوية الجديدة لمنصة "جسور"

ويُعدُّ هذا تطورًا نوعيًّا في مهام البنك؛ إذ يعمل على مد الجسور بين البنك والقطاعات الثلاثة عبر منصة مبتكرة، توفر حلولاً تمويلية، تتماشى مع احتياجات مستفيديها؛ وبذلك يقدم البنك فرصًا للنمو المتزايد والتنوع في تقديم البرامج والمنتجات التمويلية وغير التمويلية؛ بما يعكس أثرها في المجتمع وسوق العمل، ولتكون رافعة اقتصادية مؤثرة.