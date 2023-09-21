مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة".. 10 أيام تفصلنا عن بداية الرصد الآلي

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على وثيقة تأمين المركبات خلال هذه الفترة التي تسبق تنفيذ القرار، وسط مطالبات بالتأجيل.

وكانت شركات التأمين قد أكدت في وقت سابق لـ"سبق" أن 50% من المركبات التي تسير على الطرقات غير مؤمّنة.