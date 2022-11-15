غداً انطلاق فعاليات "المؤتمر المتقدم في علم الجينات" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، غداً الأربعاء المؤتمر المتقدم في علم الجينات "Genetics Master Class Course"، على مدار يومين 16-17 نوفمبر 2022م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بواقع 12 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية . ومن المقرر أن يشارك فيه 12 متحدثاُ من الخبراء والمختصين البارزين في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، للحديث عن علم الوراثة الخلوية والجزيئية وعلوم الجينوم الطبي.
وقال الدكتور أسامة بن توفيق خوجه المدير الطبي للمختبرات بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، أن المؤتمر فعاليات المؤتمر تتضمن 16محاضرة علمية وورشتي عمل، ويتناول الحديث عن آخر المستجدات في علم الجينات ومختبرات الوراثة الطبية والاستشارات الوراثية. مؤكداً أن علم الوراثة هو الذي يعتني بالمعرفة الدقيقة للجينات بشكل خاص والوراثة بشكل عام، ويشكل اللبنة الأساسية في علوم الطب الحديث.
وأشار الدكتور خوجه إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز علم مختبرات الوراثة الطبية ومجال الإرشادات الوراثية وأهميتهما في المجال الطبي من ناحية الرعاية الطبية للمريض، ودعم أطباء الوراثة والأورام وجميع المعنيين في هذه العلوم لأداء عملهم وتقديمه بصورة أفضل. مفيداً بتطلع المجموعة والمختبرات الطبية التشخيصية (MDLAB) للقيام مستقبلا بنشاطات تعليمية طبية تهدف للمشاركة في تعزيز جميع مجالات التعليم الطبي للممارسين الصحيين في المملكة .
من جانبها قالت الدكتورة سهى طاشكندي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر واستشارية ورئيسة قسم الوراثة الخلوية بمستشفى الملك فهد الطبية ، أن المؤتمر سيقدم أوراق عمل وحلقات نقاشية عن أساسيات علم الوراثة السريرية والجينات الجزيئية، والجديد في طب الجينوم وأنماطه، بهدف رفع مستوى المعرفة واستشراف الإبتكارات والتطورات الحديثة في الوراثة الطبية والجودة وأخلاقيات البحوث السريرية.
مضيفةً بأن المؤتمر سيوفر منصة كبيرة للأطباء السريريين ، للتعرف أكثر على علم الوراثة الطبية وأهمية الجينات في سبيل الوصول إلى الرعاية المتقدمة والمتخصصة اعتماداً على تركيبة الجينوم للمرضى،علاوة على تقديم جلسات علمية لمناقشة تقنيات المعامل الطبية ومعايير الجودة بمختبرات الجينات، ودراسة التباين الجيني البشري وتفسيراته، وآليات علم الوراثة الخلوية السريرية والإرشاد الجيني وتقييم المخاطر.