غداً انطلاق فعاليات "المؤتمر المتقدم في علم الجينات" بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ، غداً الأربعاء المؤتمر المتقدم في علم الجينات "Genetics Master Class Course"، على مدار يومين 16-17 نوفمبر 2022م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، بواقع 12 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية . ومن المقرر أن يشارك فيه 12 متحدثاُ من الخبراء والمختصين البارزين في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، للحديث عن علم الوراثة الخلوية والجزيئية وعلوم الجينوم الطبي.