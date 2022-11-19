موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال

وتأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة خادم الحرمين الشريفين، أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم الخميس الماضي، وفي موجز الأخبار أحرزت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في عددٍ من المجالات، واستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق بطولة كأس العالم في قطر، إضافة إلى بدء اختبارات طلاب وطالبات التعليم العام.