موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال

حصدت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية؛ لما لها من أبعاد سياسية واقتصادية في رسالة واضحة تؤكد من خلالها المملكة العزم لتنويع شراكاتها الإستراتيجية مع دول الشرق.
وحضر ولي العهد قمة العشرين في إندونيسيا بتكليف من خادم الحرمين الشريفين وبعدها زار دولة كوريا ثم تايلند لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا، وأعلن سموه عن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".
وتأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة خادم الحرمين الشريفين، أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم الخميس الماضي، وفي موجز الأخبار أحرزت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في عددٍ من المجالات، واستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق بطولة كأس العالم في قطر، إضافة إلى بدء اختبارات طلاب وطالبات التعليم العام.
وافق مجلس الوزراء، على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رجب طيب أردوغان؛ رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، وذلك في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك.
قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارةٍ رسمية إلى كوريا، وكان في استقبال سموه في المطار رئيس وزراء جمهورية كوريا هان دوك سو.
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، للرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا؛ إثر مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرُّض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.
أعلنت السعودية تقديمها دعمًا لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، المسمى بصندوق الجائحة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال قمة مجموعة العشرين.
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية؛ من جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بمدينة المنصورة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وافقت السعودية وتايلند على مذكرة التفاهم التي يمكن بموجبها لمواطني البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو خاصة دخول دول بعضهم بعضًا دون الحاجة إلى تأشيرة.
قررت سفارة المملكة العربية السعودية في الهند إعفاء المواطنين الهنود من تقديم شهادة خلو السوابق "PCC".
طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي.
أعلنت وزارة الصحة، السبت 19 نوفمبر 2022، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825029 حالة.
حقَّقت المملكة تميزًا عالميًا جديدًا، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة (الثالثة) عالميًا.
انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ممثل المملكة في مجموعة العمل عبدالعزيز بن محمد العوهلي، مدير البيانات والتحليلات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لرئاسة فريق عمل البيانات والإحصاءات في المنظمة
حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة صفقة العام ضمن جوائز التميُّز لعام 2022م، على مستوى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
نشرت الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر لعام 2022م، حيث أظهرت الأرقام تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي.
أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، صلاة الاستسقاء يوم الخميس اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم بأن يُنعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.
أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.
اعتمد وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، قواعد السلوك والمواظبة (المحدثة) للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، ووجّه بضرورة التقيد بتطبيقها وإلغاء العمل بما سبقها من قواعد.
شددت الهيئة العامة للنقل على جميع سائقي الشاحنات في نشاط نقل البضائع في المملكة ضرورة المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني"، التي سيبدأ تطبيق العمل بها في 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م
تتعاظم فرص قارة آسيا في تحقيق نتائج استثنائية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ولاسيما في ظل الرقم القياسي من المنتخبات الآسيوية المشاركة.
خصصت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم طيلة أيام المونديال، من الجانب السعودي منفذ (سلوى) إلى الجانب القطري منفذ (أبوسمرة)، ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن البطاقات الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع منتخب الإكوادور.
توج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة جدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.
حقق الرباع السعودي حسن آل رضي ذهبية النتر وبرونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أغلو الدولية والمقامة بالعاصمة التركية أنقرة.
فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، عقب أقل من شهر على مغادرة ميشال عون قصر الرئاسة.
تم في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "APEC" في بانكوك، اليوم السبت، اعتماد إعلان مشترك.
وجاء في الوثيقة: أن غالبية المشاركين في الاجتماع القيادي "يدينون الحرب في أوكرانيا"، لكنهم أقرّوا "بوجود آراء وتقييمات أخرى" للوضع.
أعربت دول مجموعة العشرين "جي 20" عن " قلقها البالغ" بشأن أزمة الغذاء العالمية، وفقًا لمسودة بيان ختامي مشترك للقمة المنعقدة في إندونيسيا.
أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى الثلاثاء عتبة 8 مليارات نسمة.. وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.