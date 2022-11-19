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موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال

السعودية تتكفل بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا.. وبدء الاختبارات الفصلية لطلبة التعليم العام
موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
زيد الخمشي
زيد الخمشي

حصدت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الآسيوية اهتمامًا كبيرًا على الساحة الدولية؛ لما لها من أبعاد سياسية واقتصادية في رسالة واضحة تؤكد من خلالها المملكة العزم لتنويع شراكاتها الإستراتيجية مع دول الشرق.

وحضر ولي العهد قمة العشرين في إندونيسيا بتكليف من خادم الحرمين الشريفين وبعدها زار دولة كوريا ثم تايلند لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا، وأعلن سموه عن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".

وتأسيًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة خادم الحرمين الشريفين، أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة يوم الخميس الماضي، وفي موجز الأخبار أحرزت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في عددٍ من المجالات، واستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق بطولة كأس العالم في قطر، إضافة إلى بدء اختبارات طلاب وطالبات التعليم العام.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
أحدها يتعلق بـ"استثناءات للحالات الإنسانية التي تتطلّب عمالة منزلية".. تفاصيل 16 قرارًا أصدرها مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، على الضوابط والاشتراطات اللازمة لاستثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب عمالة منزلية أكثر من الحد المسموح به.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رجب طيب أردوغان؛ رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء تايلاند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية ويشهدان تبادُل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، وذلك في مقر الحكومة التايلندية في العاصمة بانكوك.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
ولي العهد يرحب بمواصلة توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي بين المملكة وكوريا

قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارةٍ رسمية إلى كوريا، وكان في استقبال سموه في المطار رئيس وزراء جمهورية كوريا هان دوك سو.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس إندونيسيا إثر مشاركته في قمة العشرين

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، للرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا؛ إثر مشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا بعد تعرُّض أجزاءٍ كبيرة منه لحادث حريق

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، -حفظه الله- تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرُّض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
السعودية تدعم صندوق الجائحة العالمي بـ50 مليون دولار للوقاية من الأوبئة

أعلنت السعودية تقديمها دعمًا لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي، المسمى بصندوق الجائحة بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال قمة مجموعة العشرين.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
المملكة تتقدم بأحرّ التعازي للحكومة والشعب المصري في ضحايا حادث "حافلة المنصورة"

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ حزن وأسى المملكة العربية السعودية؛ من جراء حادث انقلاب حافلة نقل عام بمدينة المنصورة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
السعودية وتايلند.. حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة يمكنهم دخول البلدين دون تأشيرة

وافقت السعودية وتايلند على مذكرة التفاهم التي يمكن بموجبها لمواطني البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو رسمية أو خاصة دخول دول بعضهم بعضًا دون الحاجة إلى تأشيرة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
إعفاء الهنود من شرط "خلو السوابق" لنيل تأشيرة سفر إلى المملكة

قررت سفارة المملكة العربية السعودية في الهند إعفاء المواطنين الهنود من تقديم شهادة خلو السوابق "PCC".

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"الشورى" يطالب "الصحة" بتوفير الأدوية الأساسية للمرضى بمراكز الرعاية الأولية

طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 58 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، السبت 19 نوفمبر 2022، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 825029 حالة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
المملكة "الثالثة" عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي 2022.. و"السواحة" يشكر القيادة

حقَّقت المملكة تميزًا عالميًا جديدًا، بتقدمها في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022م الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، إلى المرتبة (الثالثة) عالميًا.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
انتخاب المملكة لرئاسة فريق عمل البيانات في "الجمارك العالمية"

انتخبت الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ممثل المملكة في مجموعة العمل عبدالعزيز بن محمد العوهلي، مدير البيانات والتحليلات في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لرئاسة فريق عمل البيانات والإحصاءات في المنظمة

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"موانئ" تنال جائزة "صفقة العام" خلال حفل ماريتايم ستاندرد التميز 2022

حصدت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" جائزة صفقة العام ضمن جوائز التميُّز لعام 2022م، على مستوى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
هنا "مؤشر أسعار المستهلك".. قراءة إيجابية عن التضخم في المملكة

نشرت الهيئة العامة للإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر لعام 2022م، حيث أظهرت الأرقام تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية لأول مرة منذ مايو الماضي.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
تأسيًا بسنة المصطفى عند الجدب.. جموع المصلين تؤدي صلاة الاستسقاء

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة، صلاة الاستسقاء يوم الخميس اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر؛ أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم بأن يُنعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
فتح باب التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لموسمي رمضان والحج.. قدّم من هنا

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، عن فتح باب التطوع للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
وزير التعليم يعتمد قواعد السلوك والمواظبة "المحدثة".. ويؤكد أهمية وجود مرجعية قانونية

اعتمد وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، قواعد السلوك والمواظبة (المحدثة) للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، ووجّه بضرورة التقيد بتطبيقها وإلغاء العمل بما سبقها من قواعد.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"هيئة النقل": على سائقي الشاحنات المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني" قبل 8 ديسمبر

شددت الهيئة العامة للنقل على جميع سائقي الشاحنات في نشاط نقل البضائع في المملكة ضرورة المبادرة بإصدار بطاقة "سائق مهني"، التي سيبدأ تطبيق العمل بها في 14 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 8 ديسمبر 2022م

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"الآسيوي" يُسلِّط الضوء على الأخضر السعودي قبل مونديال قطر

تتعاظم فرص قارة آسيا في تحقيق نتائج استثنائية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ولاسيما في ظل الرقم القياسي من المنتخبات الآسيوية المشاركة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
هيئة النقل: 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم 2022

خصصت الهيئة العامة للنقل، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم طيلة أيام المونديال، من الجانب السعودي منفذ (سلوى) إلى الجانب القطري منفذ (أبوسمرة)، ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
الكشف عن البطاقات الرسمية للاعبي الأخضر في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن البطاقات الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي ستنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري بمواجهة قطر الدولة المضيفة مع منتخب الإكوادور.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
الأخضر الأولمبي يتوج بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

توج المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بلقب النسخة الثالثة من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022، التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة جدة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على شقيقه القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
بعد رفعه 151 كجم.. الرباع السعودي آل رضي يحقِّق ذهبية بطولة نعيم أغلو الدولية

حقق الرباع السعودي حسن آل رضي ذهبية النتر وبرونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أغلو الدولية والمقامة بالعاصمة التركية أنقرة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
للمرة السادسة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، عقب أقل من شهر على مغادرة ميشال عون قصر الرئاسة.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
إدانة حرب أوكرانيا وتقييمات أخرى.. إعلان مشترك بختام قمة "أبيك" ببانكوك

تم في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "APEC" في بانكوك، اليوم السبت، اعتماد إعلان مشترك.

وجاء في الوثيقة: أن غالبية المشاركين في الاجتماع القيادي "يدينون الحرب في أوكرانيا"، لكنهم أقرّوا "بوجود آراء وتقييمات أخرى" للوضع.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
"مسودة البيان الختامي".. مجموعة العشرين تُعرب عن قلقها البالغ بشأن أزمة الغذاء العالمية

أعربت دول مجموعة العشرين "جي 20" عن " قلقها البالغ" بشأن أزمة الغذاء العالمية، وفقًا لمسودة بيان ختامي مشترك للقمة المنعقدة في إندونيسيا.

موجز "سبق" الأسبوعي: جولة "استثنائية" لولي العهد.. وزيارة تاريخية إلى "تايلاند".. وعين على "الأخضر" قبل المونديال
تَخَطَّيْنا 8 مليارات نسمة.. "قائمة الدول الأكثر سكانًا".. 5 في الصدارة عربيًّا

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، بأن عدد سكان العالم تخطى الثلاثاء عتبة 8 مليارات نسمة.. وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.

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