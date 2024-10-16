تفاعلًا مع "سبق".. "السعودية للكهرباء" قطع التيار بالقويعية مجدول لأعمال الصيانة.. وأشعرنا المشتركين

تفاعلت الشركة السعودية للكهرباء مع ما نشرته "سبق" بعنوان: "سكان قرى القويعية: انقطاعات الكهرباء مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية".
وأوضحت الشركة أن منطقة شمال القويعية تأثرت خلال الأسبوعين الماضيين بثلاث "فصولات" مجدولة تم إشعار المشتركين بها مسبقًا، لأعمال الصيانة ومعالجة الملاحظات على الشبكة الكهربائية؛ بهدف تحسين أدائها وزيادة موثوقيتها.
وأضافت أن هذه "الفصولات" المجدولة لم تكن على نفس المشتركين المتأثرين؛ بل كانت في مناطق متفرقة شمال القويعية.
ونوهت بأن الانقطاع الذي حصل صباح الثلاثاء 15/ 10/ 2024 كان على جزء محصور جنوب القويعية، واستمر لمدة تُقارب النصف ساعة، لمعالجة عطل في بعض أجزاء الشبكة الكهربائية.
ولفتت الشركة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لمعالجة الملاحظات المرصودة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية، وهذه الأعمال تتطلب بعض "الفصولات" المجدولة، ويتم إشعار المشتركين بها مسبقًا لضمان إطلاعهم على مستجدات الخدمة.
وأكدت حرصها على التواصل مع المشتركين وتقديم الدعم الفني اللازم عبر قنوات الاتصال المختلفة على مدار الساعة بما في ذلك مركز الاتصال الموحد وتطبيق Alkahraba.