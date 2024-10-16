تفاعلًا مع "سبق".. "السعودية للكهرباء" قطع التيار بالقويعية مجدول لأعمال الصيانة.. وأشعرنا المشتركين

ولفتت الشركة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لمعالجة الملاحظات المرصودة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية، وهذه الأعمال تتطلب بعض "الفصولات" المجدولة، ويتم إشعار المشتركين بها مسبقًا لضمان إطلاعهم على مستجدات الخدمة.