أمانة المدينة المنورة تطلق مبادرة لتوزيع المظلات على ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي

بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالجوامع والمساجد والأحياء السكنية والأسواق، لضمان جودة الأغذية، والحد من كمية النفايات المنتجة في مناطق إقامة ضيوف الرحمن، ومكافحة آفات الصحة العامة، وغيرها الكثير من الأعمال التي تتم بمتابعة من مركز العمليات البلدية، الذي يُعد حلقة وصل تكاملية ما بين مكونات الأمانة وشركاء التنمية في المنطقة.