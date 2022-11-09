رئاسة الحرمين تستقبل عدداً من طلاب العلم المتطوعين في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ضمن مبادرة "تطوع"، عددًا من طلاب إحدى المدارس الخاصة للمشاركة في الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام.
جاء ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة التعليم، وتعزيزًا للتكامل المشترك في سبيل تفعيل الخدمات والبرامج التطوعية لدى الطلاب وغرس قيم العمل التطوعي التي تصب في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية ثامر بن محمد الرزيزا: تشمل هذه الأعمال التطوعية المشاركة في تنظيف وغسل صحن المطاف وتقديم الوجبات للمعتمرين وتقديم الضيافة للقاصدين وتنظيم الحشود ودفع العربات المجانية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والاطلاع على الجهود التطوعية التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين وفق منظومة متكاملة ضمن خطة الرئاسة التطويرية 2024 في إثراء تجربة القاصدين في الحرمين الشريفين وبناء نموذج فعال وتكاملي، ونشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن.
من ناحيته، قال مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل رجاء الله الجهني: تم استقبال الطلاب واصطحابهم في جولة تعريفية على مكتبة المسجد الحرام والتوسعات والتطورات الحديثة والتعريف بأعمال الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية والآلية المتبعة في المشاركة في العمل التطوعي وتنوع المجالات التطوعية وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030 لتحقيق تطلعات القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف: خلال الجولة تم إطلاعهم بالمشاركة في أعمال نظافة المسجد الحرام وشارك الطلاب في تقديم الضيافة للقاصدين وتوزيع الوجبات للمعتمرين وتقديم الخدمات التطوعية.
وفي نهاية الجولة، رفع الجهني شكره وتقديره لمدارس عبدالرحمن فقيه، على رغبتهم في المشاركة بالأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ونشر قيم العمل لدى أبنائنا الطلاب وتم تمكين الإجراءات والتسهيلات كافة لهم، بالمشاركة في هذا العمل العظيم من خلال إدارة الرخص والميثاق لإصدار بطاقات العمل التطوعي، ويأتي ذلك بمتابعة حثيثة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي.
بدوره، أشاد الرزيزا بدور واهتمام وزارة التعليم في العمل التطوعي فهي أهم وسيلة تربوية لرسالة نشر ثقافة العمل التطوعي لدى نفوس الطلاب، وكثير من الإيجابيات التي تضيف قيمة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة الإيجابية وشكر بدوره الطلاب المشاركين من المدارس الأهلية الخاصة والجهود التي بذلوها في خدمة المسجد الحرام وخدمة قاصديهما وتقديم الأعمال التطوعية الخيرية.
جدير بالذكر أنه وتقديراً لهم؛ قامت الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بتقديم عبارات الشكر والتقدير للطلاب والمشرفين عليهم.
ورافق في الزيارة مدير إدارة الرخص والميثاق سعد بن مسفر المالكي، ووكيل إدارة التنسيق والإشراف سطام بن عبيد العصيمي.
من جهتها، قدمت إدارة المدرسة الخاصة وطلابها المشاركون في الأعمال التطوعية والزيارة الثقافية شكرهم للقيادة لعنايتهم لخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهم الفائقة لقاصديهما واهتمامها بالبرامج والمبادرات التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030، والشكر موصول إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على دعمه وحرصه الدائمين على تطوير منظومة الخدمات التطوعية المقدمة في الحرمين الشريفين وفق تطلعات القيادة.
وذكروا أن جهود الرئاسة عظيمة في مثل هذه المبادرة التطوعية التي تعزز القيم المجتمعية في بلادنا الغالية لدى أفراد المجتمع وتكاتف الجميع في لحمة وطنية واحدة في توعية وإرشاد قاصدي المسجد الحرام وخدمتهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات التطوعية والخيرية.