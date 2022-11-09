رئاسة الحرمين تستقبل عدداً من طلاب العلم المتطوعين في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

وفي نهاية الجولة، رفع الجهني شكره وتقديره لمدارس عبدالرحمن فقيه، على رغبتهم في المشاركة بالأعمال التطوعية بالمسجد الحرام ونشر قيم العمل لدى أبنائنا الطلاب وتم تمكين الإجراءات والتسهيلات كافة لهم، بالمشاركة في هذا العمل العظيم من خلال إدارة الرخص والميثاق لإصدار بطاقات العمل التطوعي، ويأتي ذلك بمتابعة حثيثة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي.