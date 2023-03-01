الاحتفاء بالعلم الوطني.. تتويج لجهود ولي العهد وشعور للمواطنين بالفخر والاعتزاز

تتوسطه شهادة التوحيد والسيفان، يرمز العلم السعودي إلى السلام والإسلام، والقوة والحكمة التي تتميز بها بلاد الحرمين الشريفين.
وجاء الأمر الملكي الكريم بتحديد يومٍ للعلم تجسيداً لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام برمزية العلم ودلالاته الوطنية المهمة.
وتوج الأمر الملكي، جهود ولي العهد -حفظه الله- الذي دأب على الاهتمام بالعلم الوطني باعتباره عنصراً رئيساً في الهوية الوطنية على امتداد تاريخ الدولة السعودية، وشدد دوماً على أهمية الاحتفاء به.
ويلتقي اليوم الذي تم تحديده للاحتفاء بالعلم الوطني، مع شعور الفخر والاعتزاز للمواطنين بالمبادرات التي أطلقها ولي العهد والتي تصب في صالحهم وترفع من مستوى الرفاهية.
وتشمل مبادرات ولي العهد، برنامج حساب المواطن الذي صدر بأمر ملكي من خادم الحرمين، وكذلك دعم المواطنين في قطاعات عدة والتوطين، بالإضافة إلى المشروعات العملاقة مثل نيوم وجزر البحر الأحمر وغيرها.
ويشكل العلم أهمية بالغة، حيث إنه مظهر من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمز للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.
كما أن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم، وهو نفس اليوم الذي حدده الأمر الملكي للاحتفاء بالعلم.
وخلافاً لجميع دول العالم، فإن العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد أو الكوارث أو الأحداث الكبيرة التي تعبر عن موقف الدولة والمراسم الدولية.
ويحظر ملامسة العلم للأرض والماء النجس والدخول به لأماكن غير طاهرة أو الجلوس عليه؛ وذلك لأن العلم يحمل كلمة التوحيد، بينما يرمز السيف العربي إلى الوطنية.