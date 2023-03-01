الاحتفاء بالعلم الوطني.. تتويج لجهود ولي العهد وشعور للمواطنين بالفخر والاعتزاز

كما أن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الذي نراه اليوم، وهو نفس اليوم الذي حدده الأمر الملكي للاحتفاء بالعلم.