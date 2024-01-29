توزيع 15 جهاز إنعاشٍ قلبي لخدمة قاصدي المسجد الحرام

سجّلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد الحرام، 19 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023م، سواءً من قِبل المعتمرين أو المتطوعين أو الموظفين داخل الحرم.
ويتوزع 15 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد الحرام، وتوجد 5 أجهزة في الأبواب الرئيسة، و5 أجهزة في المطاف، و5 أجهزة في التوسعة السعودية الثالثة.
وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون حالات طارئة، خاصةً في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه، حيث تتمثل وظيفة هذه الأجهزة في توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، سعيًا لاستعادة نمط نبضه الطبيعي.
وتعد الخدمات الطبية والإسعافية داخل المسجد الحرام جزءًا من منظومة متكاملة وشاملة تقدمها الجهات المعنية في سبيل ضمان سلامة وراحة زوّار بيت الله الحرام، والتعامل مع أي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة في أوقات الحاجة.