النيابة العامة: سجن وافد 5 سنوات لنقله متسللين إلى داخل المملكة مقابل 15 ألف ريال

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بالاتفاق مع تنظيم إجرامي عابر للحدود على نقل المتسللين من تلك الدولة، وتأمين وصولهم إلى وجهتهم في المملكة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف ريال سعودي، وتم إيقافه وإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات النظامية، وصدر بحقّه الحكم الابتدائي المتضمن إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما قدّمت نيابة الادعاء العام لائحة اعتراضية على الحكم للمطالبة بتشديد العقوبة على الجاني.