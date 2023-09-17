‎٢٣ مرشحًا ومرشحةً من "تعليم الرياض" يتنافسون على جائزة حمدان بن راشد

يذكر أن قائمة الفائزين والفائزات على مستوى الإدارة في فئة المعلم المتميز ضمت كلاً من: أسامة الزهراني ومحمد مدخلي ومشعل الزهراني، وأمل الحارثي وجواهر بن منيع وحصة التمامي وحياة الشهري وسارة النفيعي وشيخة الدوسري وعواطف العتيبي وفاطمة السبيعي ونوف الدوسري، وفاء العنزي ووفاء الربيعان.