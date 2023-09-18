مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تفتح غداً المؤتمر الدولي الثاني للتمريض بمشاركة "30" متحدثاً.. والمعتمد بـ"18" ساعة تدريب

وقال أ.د.عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية ، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها أتمتة التمريض والتعليم التمريضي المبتكر ، والرعاية الصحية عن بعد وأحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتمريض، كما سيتطرق المؤتمر أيضا للتحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطور التكنولوجي ، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة.