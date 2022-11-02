"التخصصي" ينجح في نقل وزراعة قلب من متبرع في الإمارات إلى مريض في الرياض

تمكّن فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك خلال وقت قياسي، حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية، وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى "رحمه الله"، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.