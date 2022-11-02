"التخصصي" ينجح في نقل وزراعة قلب من متبرع في الإمارات إلى مريض في الرياض
تمكّن فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك خلال وقت قياسي، حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية، وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى "رحمه الله"، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.
وقام فريق طبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفى خلال 40 دقيقة، وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي ووصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.
وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث تم إجراء عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح.
يُذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تأسس عام 1989م، ويعتبر أكبر برنامج لزراعة القلب في الشرق الأوسط، ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالميًا.