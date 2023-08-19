"فتش عن الشبو".. شاهد المرور السري بالرياض وهو يضبط مركبة تراوغ وتخالف الأنظمة

وأوضح المرور السري، أنه بعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على علبة يشتبه في أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو"، وستتم إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.