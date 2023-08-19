"فتش عن الشبو".. شاهد المرور السري بالرياض وهو يضبط مركبة تراوغ وتخالف الأنظمة

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية.
وأكّدت دوريات المرور السري في مدينة الرياض حضورها القوي في التصدّي للمخالفات المرورية في شوارع العاصمة وملاحقة متجاوزي الأنظمة المرورية.
ووثّق مقطع فيديو عملية ضبط أحد الأشخاص بعد قيامه بالمراوغة بين المركبات وعدم ترك المسافة الكافية وكذلك عدم وجود لوحة أمامية.
وأوضح المرور السري، أنه بعد تفتيش المركبة تم العثور بداخلها على علبة يشتبه في أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين المخدّر "الشبو"، وستتم إحالة المضبوطين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.