"توغو" تؤكّد دعمها لاستضافة المملكة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض وكأس العالم 2034

ونقل له خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية توغو المزيدَ من التقدم والازدهار.