"توغو" تؤكّد دعمها لاستضافة المملكة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض وكأس العالم 2034

استقبل الرئيسُ "فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما" رئيس جمهورية توغو، وزيرَ الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، والوفد المرافق له.
ونقل له خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية توغو المزيدَ من التقدم والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال استعراضُ علاقات الصداقة والتعاون، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وثمّن "الجبير" ما أبداه فخامته من تأكيد دعم حكومة بلاده للمملكة لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، وكأس العالم عام 2034، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.
كما التقى معاليه خلال الزيارة بوزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتوغوليين في الخارج في جمهورية توغو "روبرت دوسي"؛ حيث بحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.