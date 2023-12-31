"سعود بن مشعل" يستهلّ مهام عمله اليوم بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف

وبدأت زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتفقّد أبواب الحرم المكي الشريف، واستمع إلى شرح عن الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها في عدد من الأبواب ومنها (باب الفتح وبـاب الـعـمـرة وباب الملك عبدالعزيز)، والذي تم تركيب بوابته المصنوعة من الفولاذ ومن أعلى أنواع الحديد المقاوم للكسر، بالإضافة للتجاليد من الستانلس ستيل عالي الجودة مثبت عليه طبقة من البرونز ومطلية بالذهب الخالص، وتم استخدام رخام الكرارة الأبيض ورخام الـبـيـردولـي الـرمـادي ورخام الأوبال خلف المشربيات المعدنية، ورخام وادي فاطمة على يمين ويسار الـبـوابـة.