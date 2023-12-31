"سعود بن مشعل" يستهلّ مهام عمله اليوم بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف

استهلّ نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مهام عمله اليوم بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف تفقد خلالها مرافق التوسعة السعودية الثالثة واطلع على سير الأعمال فيها، يرافقه وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور توفيق الربيعة.
وبدأت زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة بتفقّد أبواب الحرم المكي الشريف، واستمع إلى شرح عن الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها في عدد من الأبواب ومنها (باب الفتح وبـاب الـعـمـرة وباب الملك عبدالعزيز)، والذي تم تركيب بوابته المصنوعة من الفولاذ ومن أعلى أنواع الحديد المقاوم للكسر، بالإضافة للتجاليد من الستانلس ستيل عالي الجودة مثبت عليه طبقة من البرونز ومطلية بالذهب الخالص، وتم استخدام رخام الكرارة الأبيض ورخام الـبـيـردولـي الـرمـادي ورخام الأوبال خلف المشربيات المعدنية، ورخام وادي فاطمة على يمين ويسار الـبـوابـة.
عقب ذلك توجه إلى الأسقف المعلقة المطلة على صحن المطاف، واستمع إلى إيجاز عن الأعمال التي تمت لتوسعة المطاف "الرواق السعودي" والتي تم تنفيذها لتوفير مساحة للطائفين والمصلين وفق معايير هندسية عالية الجودة، وتم تدعيمها بخدمات تقنية وأنظمة صوت وإنارة حديثة وتستوعب التوسعة البالغة مساحتها الإجمالية 12350 م2 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة بزيادة 10 آلاف طائف عن السابق.
ثم زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة معرض الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والذي يعرف الزوار بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.
وتوجه إلى الممر الشرقي واستمع إلى تفصيل عن مرافق التوسعة السعودية الثالثة والتي يبلغ إجمالي مسطحات البناء فيها 320 ألف م2 تتسع لقرابة 300 ألف مصل وتتكون من دورين و3 أدوار و4 مناسيب مهيأة للصلاة في الجزء الخلفي الشمالي والسطح يضاف إليها مناسيب خاصة بالحركة والخدمات وبدروم للخدمات، كما تشمل 4 جسـور شـمالية تربط التوسعة ومبنى الخدمات والمصاطب إضافة إلى 4 جسور جنوبية تربط التوسعة بالمطاف وتبلغ إجمالي مساحة الجسور 45 ألف م2.
كما زار الساحات الخارجية والتي تحوي مشارب مياه وأماكن للوضوء وتبلغ مساحتها الإجمالية 180 ألف م2، ويضم المشروع عبارة للخدمات بمساحة 202 ألف م2، وأنفاقًا مخصصة للمشاة ولسيارات الإسعاف والطوارئ تصل ساحات المسجد الحرام بمنطقتي الحجـون وجرول ويبلغ طولها الإجمالي 5.52 كم، وتشمل 673 دورة مياه بالإضافة إلى أنفاق طوارئ بعرض 11.4 م وطول إجمالي 1.2 كم.
ومن المشاريع كذلك جسر المروة ويتكون من 3 أدوار رئيسية ودورين ميزانين بمساحة تتجاوز 18 ألف م2 ويهدف للتسهيل على المعتمرين والزوار الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام عن طريق المسعى.
واطلع على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2 ويتضمن مساطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصل ويحوي دورة مياه ومستشفى للطوارئ و272 سلمًا كهربائيًا و60 مصعدًا ومكاتب للجهات الحكومية، ومن المشروعات أنفاق وعبارات الكهرباء ويهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام، كذلك الطريق الدائري الأول، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية ويبلغ طوله 4640 مترًا.