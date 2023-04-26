"الداخلية" تواصل إنهاء إجراءات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة من السودان

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، بإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، تواصل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام، إنهاء إجراءات المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة.