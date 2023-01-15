العاصمة المقدسة.. الأمانة تنفّذ حملات رقابية على الأسواق التجارية والغذائية

كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها في حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية والغذائية؛ للتأكد من عدم وقوع المخالفات وسلامة المعروضات للمواد الغذائية ومتابعة طرق عرضها وتداولها.
ونفّذت الأمانة في نطاق المسفلة الفرعية بمشاركة الجهات الأمنية، حملة مكثفة على المباسط والمحال بحي الخالدية، حيث تم ضبط المخالفين منهم، وتمت مصادرة 7 أطنان من الأسماك الفاسدة و3 أطنان مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وأيضًا 500 كيلو من الخضراوات المتنوعة التي تم عرضها بطرق عشوائية وإتلافها، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية.
كما أجرت في نطاق بلدية الشوقية الفرعية، حملة رقابية مماثلة على الأسواق التجارية والغذائية، وتم خلالها مصادرة 100 حبة من الدجاج مجهول المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد، ليتم إتلافها مباشرةً، كما قامت بلدية بحرة بحملة على الأسواق الموجودة في نطاق البلدية ضبطت خلالها 600 كجم من اللحوم المنوعة و100 كيلو من الأجبان و100 كرتون طحينة، ومصادرتها وإتلافها بالكامل؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك، ومخالفة طرق العرض والتداول.