العاصمة المقدسة.. الأمانة تنفّذ حملات رقابية على الأسواق التجارية والغذائية

كما أجرت في نطاق بلدية الشوقية الفرعية، حملة رقابية مماثلة على الأسواق التجارية والغذائية، وتم خلالها مصادرة 100 حبة من الدجاج مجهول المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد، ليتم إتلافها مباشرةً، كما قامت بلدية بحرة بحملة على الأسواق الموجودة في نطاق البلدية ضبطت خلالها 600 كجم من اللحوم المنوعة و100 كيلو من الأجبان و100 كرتون طحينة، ومصادرتها وإتلافها بالكامل؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك، ومخالفة طرق العرض والتداول.