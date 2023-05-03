لتمكين الجمعيات الأهلية والصناديق العائلية.. إطلاق جولة تنمية القطاع غير الربحي

وتشمل خدمات الإدارات التي تقدّمها جولة التطوير خدمات إدارة الاستثمار الاجتماعي، وتضم التسجيل في دورات الاستثمار الاجتماعي ووحداته، وتقديم الاستشارات في نماذج العمل، وبيان أدوات التمويل، إضافة إلى خدمة رحلة بناء الاستثمار الاجتماعي، فيما تحتوي خدمات إدارة التطوع على التسجيل في تأسيس وحدات التطوع، ورصد التحديات في المناطق، وتقديم الاستشارات، إلى جانب التسجيل في التطوع الاحترافي الذي يستهدف 1000 متطوع.