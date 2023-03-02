ارتفاع تدريجي مرتقب على درجات الحرارة وتجدُّد فرص الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية

تشير آخر مخرجات نماذج التنبؤات الحاسوبية والخاصة بمحاكاة حركة الكتل الهوائية، إلى توقعات بتأثر المناطق الشمالية من المملكة تدريجيًّا خلال الأيام القادمة، بكتلة هوائية دافئة، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وينتقل هذا الارتفاع للمناطق الوسطى مع عطلة نهاية الأسبوع.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى؛ بحيث تصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس دافئًا ومستقرًّا في أغب المناطق بمشيئة الله.
كما أن من المتوقع أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مرتفعات جازان وعسير والباحة وشرق مكة المكرمة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، وقد تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا.
ويُتوقع كذلك أن تميل درجات الحرارة الليلية للارتفاع؛ بحيث يكون الطقس أكثر دفئًا من المعتاد وخاصة في المناطق الشمالية.
هذا وتُبَيّن ذاتُ المخرجات الحاسوبية في مركز طقس العرب، توقعات بتزايد تأثير الكتلة الهوائية الدافئة على أغلب مناطق المملكة تدريجيًّا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي؛ بحيث تقترب درجات الحرارة من الثلاثين مئوية في أغلب المناطق.