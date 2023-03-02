ارتفاع تدريجي مرتقب على درجات الحرارة وتجدُّد فرص الأمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية

وفي التفاصيل، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم الخميس في المناطق الشمالية والشمالية الوسطى؛ بحيث تصبح أدفأ من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بكثير، ويكون الطقس دافئًا ومستقرًّا في أغب المناطق بمشيئة الله.