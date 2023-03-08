"أوس" ينتظر قرار "إنقاذ حياة".. طفل بتيماء يعاني متلازمة كلى واحتباس سوائل والوضع حرج

يناشد ذوو طفل بمحافظة تيماء وزير الصحة قبول حالته في المستشفيات التخصصية بالرياض بعد دخوله في حالة حرجة، موضحين أن بعض المستشفيات اعتذرت عن عدم قبول حالته عبر نظام "إحالتي".
وقال والد الطفل أوس نواف العنزي لـ"سبق": ابني البالغ من العمر 9 أشهر كان يعاني من ألم بسيط في البطن، وعلى إثر ذلك نقلته إلى مستشفى محافظة تيماء، وبعد تدهور حالته نقلته لمستشفى خاص للاطمئنان عليه بمدينة تبوك.
وأضاف: قدّمت للمستشفى الخاص الأشعة التي أجريت له من مستشفى تيماء، وقام بتحويلي إلى مستشفى الملك خالد، ومنه تم تحويل ابني كإنقاذ حياة لمستشفى الولادة والأطفال، ولا يزال منومًا هناك في العناية المركزة.
وأردف الأب: أرسل مستشفى الولادة والأطفال بتبوك عبر نظام "إحالتي" منذ الخميس الماضي طلب تحويل، ولكن معظم المستشفيات ردّت بالرفض، وما زلت أنتظر رد البقية.
وتابع: ابني في وضع حرج حسب ما أبلغني أطباؤه؛ حيث يعاني الآن متلازمة الكلى واحتباس سوائل في الجسم، وهو منوم في العناية المركزة، وأناشد وزير الصحة سرعة نقله.