"أوس" ينتظر قرار "إنقاذ حياة".. طفل بتيماء يعاني متلازمة كلى واحتباس سوائل والوضع حرج

وأضاف: قدّمت للمستشفى الخاص الأشعة التي أجريت له من مستشفى تيماء، وقام بتحويلي إلى مستشفى الملك خالد، ومنه تم تحويل ابني كإنقاذ حياة لمستشفى الولادة والأطفال، ولا يزال منومًا هناك في العناية المركزة.