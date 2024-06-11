"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على خليص والكامل والقنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على بحرة والجموم حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.