"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة والقصيم وحائل وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الرايس وينبع وبدر ووادي الفرع حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف. وتشهد أمطارًا متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على خليص والكامل والقنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على بحرة والجموم حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحرجة والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.