5 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم 44 ْمئوية.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأحد.
واستمر توقع المركز بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأوضح، أن الدمام والخرج ووادي الدواسر والأحساء والصمان سجّلت أعلى درجة حرارة 44 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وشرورة وعرفات ومزدلفة والدهناء 43 ْمئوية، وكل من الرياض وحفر الباطن ومِنى 42 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 16 درجة، تلتها طريف والقريات 17 ْمئوية، وأبها 19 درجة.
وسجّلت ينبع أعلى نسبة رطوبة 90 %.