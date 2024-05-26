5 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة اليوم 44 ْمئوية.. والسودة الأدنى

واستمر توقع المركز بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.