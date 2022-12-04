"السوق المالية" توافق على لائحة وإجراءات صناعة السوق المقترحة من "تداول"

وتتضمن اللائحة النشاطات التي يقوم بها صانع السوق من خلال توفير أوامر مستمرة لشراء وبيع الأوراق المالية المدرجة خلال جلسة السوق المفتوح، لتعزيز سيولة الأوراق المالية المدرجة ذات العلاقة، كما تضمنت الشروط الواجب توفرها في صانع السوق من خلال كونه حاصلاً على عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات، ولديه السياسات والإجراءات المكتوبة للفصل بين نشاطات صناعة السوق وأي نشاطات أخرى يزاولها، وأن تتوفر لديه المتطلبات التقنية والفنية والأمنية اللازمة لممارسة النشاط، أو أي شرط آخر تقترحه السوق وتوافق عليه الهيئة.