أمير جازان: الميزانية جاءت مبرهنة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل

وأضاف سمو أمير منطقة جازان أن ميزانية الخير والرخاء ستسهم في استمرار مسيرة التنمية من خلال المشاريع التنموية النوعية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ مشيرًا إلى أن تأكيد سمو ولي العهد على أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح؛ لما للمواطن من دور محوري هام في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.