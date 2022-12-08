أمير جازان: الميزانية جاءت مبرهنة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل

رفع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية هذا العام المالي 1444- 1445هـ.
وأكد أن الميزانية العامة للدولة جاءت مبرهنة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وساهمت بشكل فاعل في تقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مما سيدعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، والوصول للتنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص من تذليل كل العقبات لخلق بيئة استثمارية جاذبة له، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وأضاف سمو أمير منطقة جازان أن ميزانية الخير والرخاء ستسهم في استمرار مسيرة التنمية من خلال المشاريع التنموية النوعية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ مشيرًا إلى أن تأكيد سمو ولي العهد على أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح؛ لما للمواطن من دور محوري هام في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.