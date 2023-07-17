"الأمن البيئي" تضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، و(33) مواطنًا، و(13) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1325) متنًا من الإبل، و(350) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

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