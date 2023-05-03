"الصحّة" تعلن انطلاقَ برامج وفعاليات مؤتمر حائل الدولي الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق برامج وفعاليات مؤتمر حائل الدولي يوم الاثنين المقبل 8 مايو 2023م، في نسخته الثانية، لمدة خمسة أيام.
وأوضحت الوزارة أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 75 مُتحدّثًا من مختلف دول العالم، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي والتطوع الصحي؛ حيث سيصاحب المؤتمرَ عددٌ من الفعاليات المتنوعة التي ستقام في منتزه السلام في موقع بيئي متميّز، وتشمل مسابقة الطهي الصحي، بمشاركة الأسر المنتجة؛ لتأهيلها لإنتاج وإعداد الغذاء الصحي، وعدد من الفعاليات الرياضية والتثقيفية، وفعاليات تستهدف كبار السن وغيرها.
وتسعى "الصحة" إلى أنْ يكون مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة حدثًا عالميًّا وداعمًا أساسيًّا للتحول الصحي المبنيّ على الرعاية الوقائية والمبادرة والاستباقية، ويكون معزّزًا لكفاءة الأداء والإنفاق، وتقليل العبء المرضي والاقتصادي، ونشاطًا رئيسًا للتعليم، والتطوير المهني المستمرّ للرعاية الصحية للأطباء ومقدّمي الخدمات الصحية الداعمة، والقادة، وواضعي السياسات، والباحثين، ومنظّمات المجتمع المدني، والجامعات المهتمة بالأمراض المزمنة من حيث التعليم والتدريب، وكذلك البحث والعلاج والوقاية والتفاعل الثقافي والبيئي، بالإضافة إلى مسابقة الطهي الصحي للوصفات الغذائية السعودية المطورة.
وتمتدّ فعاليات المؤتمر إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدّم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ لتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، وفي مقدّمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.