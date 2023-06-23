بأكثر من 230 مُرحلًا من المؤهلين.. الترحيل الطبي يكمل جاهزيته لخدمة الحجاج

وأوضح قائد فريق الترحيل الطبي بالحج طلال الحربي، أنه تم توزيع ما يقارب 18 منسقًا من منسوبي الهيئة مع الجهات ذات العلاقة (الدفاع المدني - الأمن العام - مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911)؛ لتسهيل مهام الفرق الإسعافية مع القطاعات الأخرى والتعاون المشترك في سبيل سرعة الوصول للمصاب والتعاون في تسهيل إجراءات العبور؛ للإسهام في توفير الوقت والجهد بنقل المصابين إلى أقرب موفر للخدمة الطبية الكاملة، كما طوّرت الهيئة الجانب التقني في مركز الترحيل الطبي لتحقيق أعلى نسبة لسرعة الاستجابة، ويعملون في 3 فترات على مدى الـ24 ساعة يوميًا.