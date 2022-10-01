مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب تُفعّل تقنيات الذكاء الاصطناعي "AI" بالأشعة والكشف المبكّر عن الأورام والجلطات

وأشار العُمري إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورت بشكل كبير، وسوف يشهد هذا المجال زخمًا في السنوات القليلة القادمة، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات العالمية التي ستصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار بحلول عام 2026م، وفقًا لآخر الإحصائيات العالمية، موضحًا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من كل جانب من جوانب حياتنا اليومية.