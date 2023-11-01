"تقويم التعليم": تطبيق مقياس مخصص للكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلةً بالمركز الوطني للقياس "قياس"- عزمها تطبيق مقياس "الموهوبون العرب" في دورته الثالثة، وذلك في شهر نوفمبر من العام الحالي 2023م؛ بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإلكسو".
ويُعدّ هذا المقياس مقياسًا علميًا؛ لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، حيث يتواءم مع الثقافة والبيئة العربيتين، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية في بناء الاختبارات ومقاييس الموهبة والإبداع.
ويهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة لدى الطلبة، من خلال الأبعاد التالية: (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي، وفهم المقروء).
يُذكر أن تطبيق المقياس سيكون -عن بُعد- يوم السبت 11 نوفمبر للطلبة المرشّحين من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، حيث إن هناك مقاعد مخصصة لكل دولة عربية وفق معايير وضوابط للمشاركة متفق عليها مع الدول المشاركة، من أهمها أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا.
ودعت الهيئة جميع الطلاب والطالبات المرشحين للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على منصة إكس "X" @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية كافة؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يُعدّ مركز "قياس" التابع للهيئة، المرجع الوطني لبناء أدوات القياس في التعليم والتدريب، وبناء المقاييس والاختبارات التي تختص بها الهيئة.