"تقويم التعليم": تطبيق مقياس مخصص للكشف عن الطلبة الموهوبين في الوطن العربي

يُذكر أن تطبيق المقياس سيكون -عن بُعد- يوم السبت 11 نوفمبر للطلبة المرشّحين من قبل الجهات المعنية في الدول العربية، حيث إن هناك مقاعد مخصصة لكل دولة عربية وفق معايير وضوابط للمشاركة متفق عليها مع الدول المشاركة، من أهمها أن يكون الطالب من المتفوقين دراسيًا.