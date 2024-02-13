"الأرصاد" يشارك في الورشة الافتراضية الخليجية.. "العواصف الغبارية والرعدية في المملكة"

كما تم استعراض فيلم تعريفي عن العاصفة الترابية التي تعرضت لها المملكة في مارس 2021م، إضافة إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها المراكز الإقليمية المعنية بالعواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي وبرنامج الاستمطار.