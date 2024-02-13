"الأرصاد" يشارك في الورشة الافتراضية الخليجية.. "العواصف الغبارية والرعدية في المملكة"

شارك المركز الوطني للأرصاد اليوم، في ورشة العمل الافتراضية التي نفذتها لجنة الإعلام والإنذار المبكر في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بعنوان: (العواصف الغبارية والرعدية في المملكة العربية السعودية ودور المراكز الإقليمية وخدمات الإعلام في خدمة قطاع الأرصاد الجوية).
جاء ذلك بمشاركة قطاع الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون، بهدف الاستفادة من الخبرات العريضة التي تتمتع بها المملكة، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، والتعريف بالخدمات التي تقدم للجمهور السعودي بشأن التقلبات الجوية لسلامة الأرواح والممتلكات.
واطلع الحضور على فائدة التكامل بين خدمات المركز الوطني للأرصاد ووسائل الإعلام الحكومية، حيث استهدفت الورشة ذوي الاختصاص من الأخصائيين والراصدين والإعلاميين في مرافق الأرصاد الجوية الوطنية ورؤساء أقسام التوقعات الجوية وخدمات الإعلام من ذوي الاختصاص في القنوات التلفزيونية الحكومية الرسمية.
وقدم مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني كلمة تعريفية بدور المركز الإعلامي.
كما تم استعراض فيلم تعريفي عن العاصفة الترابية التي تعرضت لها المملكة في مارس 2021م، إضافة إلى التعريف بالأدوار التي تقوم بها المراكز الإقليمية المعنية بالعواصف الغبارية والرملية والتغير المناخي وبرنامج الاستمطار.