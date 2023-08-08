خطة متكاملة ترسم البداية الجادة والجاهزية لـ2484 مدرسة بمكة والليث والقنفذة

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن خطتها للبرامج التشغيلية والتعليمية للعام الدراسي 1445هـ، والتي جاءت في 77 صفحة، رسمت خلالها خارطة الاستعداد للبداية الجادة والمبهجة والفاعلة للعملية التعليمية وتحقيق مستهدفاتها، في إدارات تعليم مكة المكرمة والليث والقنفذة، والعمل على جاهزية 2484 مدرسة يدرس بها 493286 طالبًا وطالبة.
وحرصت خطة الاستعداد على تكامل الأدوار بين الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، مع عناية فائقة بالتفصيلات الدقيقة لكل مرحلة من مراحل العمل؛ سواء كـانت هذه المراحل على التوالي أم في نفس التوقيت.
وتم تشكيل لجنة الاستعداد من جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، وتم كذلك تشكيل لجنة تنفيذية من اللجنة الرئيسية؛ لإعداد خطة تشغيلية مزمنة لكل البرامج التشغيلية والتعليمية وعمليات الاستعداد تتضمن التالي: الإشراف العام والمتابعة لعمليات الاستعداد للعام الدراسي لكل الإدارات ذات العلاقة إداريًّا وميدانيًّا، والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد المقدمة من أمانة إدارة التعليم والإدارات المعنية، واتخاذ القرارات اللازمة؛ لضمان الجاهزية قبل بدء العام الدراسي، والرفع للجهات ذات العلاقة بالتحديات التي قد تؤثر على أداء المدارس في مطلع العام الدراسي، والتأكد من توفر الكتب الدراسية والاحتياج المطلوب من الكوادر التعليمية وكل التجهيزات المدرسية، والتحقق من إنجاز عمليات الصيانة والنظافة والتأهيل للمباني المدرسية، وخطة النقل المدرسي، والميزانية التشغيلية للمدارس.
وحرصت خطة البرامج التشغيلية والتعليمية على جودة الجاهزية والبداية المكتملة والجادة لانتظام العملية التعليمية التربوية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة وآمنة ومستقرة لأبنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين والمعلمات، والاستعداد لتهيئة الميدان التعليمي، وتوفير متطلبات العملية التعليمية المادية والبشرية واللوجستية؛ لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي في بيئة مدرسية محفزة وجاذبة وآمنة.