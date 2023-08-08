خطة متكاملة ترسم البداية الجادة والجاهزية لـ2484 مدرسة بمكة والليث والقنفذة

وتم تشكيل لجنة الاستعداد من جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم، وتم كذلك تشكيل لجنة تنفيذية من اللجنة الرئيسية؛ لإعداد خطة تشغيلية مزمنة لكل البرامج التشغيلية والتعليمية وعمليات الاستعداد تتضمن التالي: الإشراف العام والمتابعة لعمليات الاستعداد للعام الدراسي لكل الإدارات ذات العلاقة إداريًّا وميدانيًّا، والاطلاع على التقارير الدورية لعمليات الاستعداد المقدمة من أمانة إدارة التعليم والإدارات المعنية، واتخاذ القرارات اللازمة؛ لضمان الجاهزية قبل بدء العام الدراسي، والرفع للجهات ذات العلاقة بالتحديات التي قد تؤثر على أداء المدارس في مطلع العام الدراسي، والتأكد من توفر الكتب الدراسية والاحتياج المطلوب من الكوادر التعليمية وكل التجهيزات المدرسية، والتحقق من إنجاز عمليات الصيانة والنظافة والتأهيل للمباني المدرسية، وخطة النقل المدرسي، والميزانية التشغيلية للمدارس.