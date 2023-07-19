محليات

حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين إثيوبيين لتهريبهما 40 كجم قات

استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين إثيوبيين لتهريبهما 40 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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