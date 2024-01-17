"الغذاء والدواء" توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص بجازان

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال، بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يومًا و/ أو إلغاء الترخيص و/ أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.