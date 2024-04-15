امتدادًا لنجاحات المرأة السعودية.. "ماجدة أبو راس" تفوز بجائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023

حصلت الدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس على جائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023 في دورتها الرابعة بمجال النشاط البيئي، في إطار اجتماع لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ43، امتدادًا لمسيرة النجاحات التي تحققها المرأة السعودية في المحافل الدولية والمحلية.
وتميّزت "أبو راس" المتخصصة في المجال البيئي بنشاطها في البرامج البيئية والمبادرات والمشاريع المستدامة، وبحوثها العلمية العديدة في مجال معالجة الملوثات البيئية؛ إذ تركز على مجال التربة والبيئة الصحراوية، والمراقبة والإدارة البيئية والتوعية العامة.
وقد قدمت برامج ومبادرات وأفكارًا جديدة فريدة ومبتكرة في العمل البيئي، تفوقت بها على المستوى العالمي، وأظهرت كمرشحة للجائزة مهارات قيادية في تنفيذ مشاريعها البيئية، وإبراز خطط استراتيجية فعالة لضمان استدامتها.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ماجدة اختصاصية قيادية في التقنيات الحيوية البيئية والعلاج لأنواع التربة الصحراوية كافة الملوثة بزيت النفط الخام (الهيدروكربونات)، وقدمت العديد من الأبحاث العلمية والمشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وترأست منتديات وهيئات عدة.
وقدَّم مجلس شؤون الأسرة التهنئة للدكتورة ماجدة بنت محمد أبو راس لفوزها بجائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023 في دورتها الرابعة، مؤكدًا حرصه واهتمامه بدعم المرأة السعودية وتمكينها، ضمن استراتيجيته في تبني المبادرات والمشاريع الداعمة لها، وزيادة تمثيلها بالمحافل الدولية والإقليمية.