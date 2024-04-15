امتدادًا لنجاحات المرأة السعودية.. "ماجدة أبو راس" تفوز بجائزة التميز للمرأة العربية لعام 2023

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماجدة اختصاصية قيادية في التقنيات الحيوية البيئية والعلاج لأنواع التربة الصحراوية كافة الملوثة بزيت النفط الخام (الهيدروكربونات)، وقدمت العديد من الأبحاث العلمية والمشاريع والمبادرات الوطنية والدولية، كما شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل، وترأست منتديات وهيئات عدة.