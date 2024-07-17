"إغاثي الملك سلمان" يدشّن "نور السعودية" لمكافحة العمى في كوناكري بغينيا

واشتملت الدورات على تعلّم المهارات الحرفية واليدوية في مجال الخياطة والتطريز، والرسم، وفنون الطهي، إضافة إلى دروس التقوية للطلاب والطالبات من الصفوف الأولى وحتى المرحلة الثانوية، ودورة محو الأمية، وتعلّم القرآن الكريم والآداب الإسلامية، واللغة الإنجليزية، استفاد منها 314 طالبًا وطالبة؛ وذلك بهدف تنمية المهارات العلمية والحياتية للاجئين السوريين وصقل مواهبهم من أجل تمكينهم من التعايش مع الظروف الاستثنائية في بيئة اللجوء، وتوفير حياة كريمة لهم تجعل الأسرة تعتمد على نفسها في تلبية متطلباتها الحياتية الضرورية.