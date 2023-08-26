الصيف والمطر يمنحان "الطائف" جاذبية خاصة بطيف متنوع من الينابيع وبرك المياه العذبة

وارتدت محافظة الطائف وأوديتها وشعابها الجبلية حلة ساحرة مع الحالة المطرية الصيفية التي تشهدها المحافظة؛ إذ تعيش هذه الأيام أجواء معتدلة عليلة مفعمة بالحيوية والجَمال مع موسم هطول الأمطار الذي بدأ منذ منتصف شهر أغسطس؛ إذ تكتسي جبالها الشاهقة وأوديتها جمالاً ورونقًا مختلفًا، وتتدفق منها شلالات المياه من بين الجبال؛ لترسم مناظر طبيعية بديعة، تشهد بين ثناياها تفتُّح الأزهار، ونمو الأعشاب والشجيرات والنباتات الطبيعية العطرية، التي تأتي ببوادر الخير من حيث الزراعة والإقبال السياحي؛ لتزخر بمفردات طبيعية غنية وثرية متنوعة، وتشكيلات تضاريسية مختلفة في جبالها العتيقة، التي تتزين بأشجار العرعر، والنباتات والشجيرات الرائعة التي تبهج النفس، وتضفي صورًا من الجَمال مُشكِّلةً تناغمًا في إبداع الطبيعة وتجلياتها الزاهية.