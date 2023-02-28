"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وارتفاعًا في الأمواج على البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.