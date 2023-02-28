"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة ونجران والباحة وجازان وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وارتفاعًا في الأمواج في بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء الحريق والدلم والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات وعفيف والدوادمي والرين والقويعية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البطحاء والعبيلة والعديد وحرض وسلوى والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وجدة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وارتفاعًا في الأمواج على البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء. وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان. وتشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.