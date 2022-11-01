"إغاثي الملك سلمان" يوقّع برنامج تعاون مشترك مع "الصليب الأحمر والهلال الأحمر"

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، برنامج تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).
حضر التوقيع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى.
ووقّع البرنامج عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ومن جانب الاتحاد الأمين العام جاغان تشاباجين، وذلك في مقر المركز بالرياض.
ويهدف البرنامج إلى تأسيس تعاون استراتيجي وشراكة بين المركز والاتحاد في المشاريع الإنسانية وتحسين سبل العيش، وكذلك المشاريع التعليمية وبناء القدرات وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث وغيرها من المجالات.