بمشاركة 100 طفل.. بطولة جدة للشطرنج للأطفال تختتم فعالياتها

اختُتمت بطولة جدة للشطرنج للأطفال، التي أقيمت في الصالات الرياضية الخضراء بمشاركة 100 طفل ضمن سلسلة بطولات النادي السعودي للشطرنج، فعالياتها.
وتُوّج بالمركز الأول الطفل ياسين أحمد جمال من جمهورية مصر العربية؛ بينما جاء في المركز الثاني شاهان أبو سعيد من دولة الهند، وحقق المركز الثالث صالح عبدالرحمن البليهي من المملكة العربية السعودية.
وأقيمت البطولة بالنظام السويسري من ست جولات، وزمن تفكير خمس دقائق مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكلا اللاعبين مع كل نقلة.
الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مشاركة اللاعبين واللاعبات من جميع مدن المملكة؛ في سعيها للمساهمة في تطوير مهارات التفكير والعقل لممارسي رياضة الشطرنج وتعليمهم التخطيط السليم؛ مما ينعكس إيجابيًّا على حياة الفرد والمجتمع.. كما استهدفت البطولة اكتشاف المواهب الوطنية من الشباب والشابات.