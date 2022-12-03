بمشاركة 100 طفل.. بطولة جدة للشطرنج للأطفال تختتم فعالياتها

وتُوّج بالمركز الأول الطفل ياسين أحمد جمال من جمهورية مصر العربية؛ بينما جاء في المركز الثاني شاهان أبو سعيد من دولة الهند، وحقق المركز الثالث صالح عبدالرحمن البليهي من المملكة العربية السعودية.