وزير كوري يزور السعودية للترويج للشركات الكورية للفوز بمشاريع بالمملكة

يغادر مساء اليوم الجمعة وزير الأراضي والنقل الكوري الجنوبي إلى المملكة العربية السعودية، لحضور عروض ترويجية للشركات الكورية، ومساعدتها على الفوز بمشاريع بناء داخل المملكة -وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وسيلتقي الوزير وون هي-ريونغ، في المملكة، مسؤولي شركات البناء المحلية، ويزور موقع إنشاء مدينة نيوم الذكية في منطقة تبوك، وفقاً لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.
كما سيحضر معرض "ون تيم كوريا" الترويجي يوم الأحد، حيث تخطط الشركات الكورية لترويج خبراتها وإنجازاتها في مجال الإنشاءات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والمدن الذكية، ومشاريع المزارع الذكية، وتنتهي رحلة الوزير الكوري الأربعاء المقبل.