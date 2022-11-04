وزير كوري يزور السعودية للترويج للشركات الكورية للفوز بمشاريع بالمملكة

كما سيحضر معرض "ون تيم كوريا" الترويجي يوم الأحد، حيث تخطط الشركات الكورية لترويج خبراتها وإنجازاتها في مجال الإنشاءات الخارجية، وتكنولوجيا المعلومات، والمدن الذكية، ومشاريع المزارع الذكية، وتنتهي رحلة الوزير الكوري الأربعاء المقبل.