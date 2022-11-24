"البيئة": الإدارة المتكاملة لموارد المياه تتضمن استكشاف تعزيز مصادر جميع الاستخدامات

وأضاف "الشيباني": الوزارة تبحث في الوقت الحالي مدى إمكانية استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة من خلال تنفيذ دراسة شاملة في هذا الخصوص من المتوقع أن تنتهي خلال ستة أشهر، وتعمل الوزارة من خلالها على إجراء تقييم شامل حول هذا الإطار، يتضمن دراسة التجارب الدولية في هذا المجال، وتقييم الآثار البيئية والجدوى الاقتصادية ونموذج العمل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتقنيات التحلية المناسبة، وجودة المياه الناتجة وملاءمتها للزراعة.