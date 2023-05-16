تطورات واقعة "الطفل التائه" بحديقة بحائل.. نُقل لحضانة بالرس وأسر حائلية تعرض حضانته

نُقِل الطفل التائه الذي وُجد في حديقة السلام بمدينة حائل، أمس الأول، إلى دار الحضانة الاجتماعية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، وذلك بعد تعذر الوصول إلى ذويه.
من جهته، اطمأن رئيس جمعية فزعة الشمال للبحث والإنقاذ بحائل حامد الوهبي الشمري، اليوم، على الطفل في مركز التأهيل الشامل بحائل، وقال في حديثه لـ"سبق": الطفل لا يتجاوز عمره السنتين، وحالته الصحية مستقرة، وهو بأيدٍ مهتمة به اهتمامًا تامًا بما أملاه عليه ديننا الحنيف وبما وجّهت به قيادتنا الرشيدة.
وأضاف: بالفعل، تم نقله إلى دار الحضانة الاجتماعية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم؛ لعدم وجود دار حضانة بمنطقة حائل.
وتابع أنه تلقى منذ مساء أمس العديد من الاتصالات من أسر حائلية تريد أن تحتضن الطفل بين أبنائها حتى الوصول إلى ذويه قصُر الزمن أم طال، وثمّن للمجتمع الحائلي هذه البادرة غير المستغربة من كل أسرة حائلية، والتي للعديد منها نماذج مُشرفة لحالات مماثلة، وهو الأمر الذي عكس مدى قوة الترابط بين أبناء المجتمع السعودي الذي يُعتبر أسرة واحدة تقوده قيادة حكيمة يمثلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
ودعا "الوهبي" من لديه معرفة بذوي الطفل من خلال الصور التي تنشرها "سبق" إلى التواصل على رقم رئيس الجمعية 0506172947.
وكانت "سبق" قد تابعت الواقعة منذ بدايتها، ونشرت خبرًا عنه تحت عنوان "حائل.. العثور على طفل تائه بحديقة السلام.. و"فزعة الشمال" تبحث عن ذويه".