تطورات واقعة "الطفل التائه" بحديقة بحائل.. نُقل لحضانة بالرس وأسر حائلية تعرض حضانته

وتابع أنه تلقى منذ مساء أمس العديد من الاتصالات من أسر حائلية تريد أن تحتضن الطفل بين أبنائها حتى الوصول إلى ذويه قصُر الزمن أم طال، وثمّن للمجتمع الحائلي هذه البادرة غير المستغربة من كل أسرة حائلية، والتي للعديد منها نماذج مُشرفة لحالات مماثلة، وهو الأمر الذي عكس مدى قوة الترابط بين أبناء المجتمع السعودي الذي يُعتبر أسرة واحدة تقوده قيادة حكيمة يمثلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.