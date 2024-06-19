"السديس" يوصي ضيوف الرحمن بالاستزادة من النوافل واقتفاء السنة دون غلو أو جفاء

وبيَّن أن المسجد النبوي الشريف له منزلته السامقة في الإسلام، وله آداب يجب على زائره من حجاج بيت الله الحرام وغيرهم التحلّي بها، وفي مقدمتها: خفض الصوت وعدم رفعه؛ امتثالًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" "الحجرات: ١".