سيدة غامبيا الأولى تُثَمن جهود الندوة العالمية التنموية في بلادها

جاء ذلك في خطاب شكر تَلَقّته الندوة العالمية من "بارو" أعربت فيه عن عميق امتنانها لما تقوم به الندوة من تعاون مثمر مع مؤسستها FaBB)) ‏في إنجاز العديد من المشروعات والبرامج المهمة التي أسهمت في دعم المجتمع الغامبي، والتي كان آخرها تنفيذ سبعة آبار في مختلف مناطق غامبيا؛ لتوفير مصادر شرب نقية للسكان.. وثمنت جهود المتبرعين من المملكة العربية السعودية الذين لبوا هذه النداءات الإنسانية التي تحتاجها المناطق الفقيرة والنائية في البلاد.